Stromae sta male e cancella tutte le date dei concerti: «La mia salute non mi permette di continuare»

Cancellate tutte le date del tour di Stromae. In un comunicato ufficiale si legge che il cantante belga ha bisogno di riposo e annuncia lo stop totale della sua tournée.

Stromae sta male: cancellato il tour

Il mese scorso, il cantante aveva già annunciato la cancellazione di tutti i suoi concerti fino alla fine di maggio per motivi di salute.

Cosa ha scritto sui social Stromae

«Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute purtroppo non mi permette di continuare a incontrarvi per il momento», aveva scritto ai suoi fan, esprimendo la sua «profonda tristezza» in un messaggio su Twitter. Ora la decisione di annullare la tournée nella sua interezza.

Nel comunicato firmato Paul il cantante spiega di essere ciricondato dai dottori, dalla sua famiglia, dai suoi amici e dalla sua band e si scusa con tutti per non riuscire a mantenere gli impegni presi.