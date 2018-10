Striscia la Notizia, Tapiro per Wanda Nara: adesso rischia il carcere

di Ida Di Grazia

Questa sera aconsegnerà ail. La moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali (tra cui il numero di cellulare e l’e-mail) dell’ex marito, il calciatoreLEGGI ANCHE Wanda Nara, il pm chiede 4 anni di carcere: «Diffuse i dati di Maxi Lopez su Fb» Wanda Nara, con il suo post del 22 giugno 2015, è colpevole di avere condiviso su Facebook e Twitter il numero di cellulare dell'ex marito, violando non solo la privacy ma causandogli un danno durante le operazioni di calciomercato del 2015. L'udienza è stata aggiornata al 29 ottobre per la lettura della sentenza.Intercettata a Milano da Valerio Staffelli, Nara nega di aver diffuso il numero di telefono di Lopez e dice: «Vince sempre la verità». Però, dopo un lungo inseguimento per la città, Staffelli si accorge che Wanda Nara ha abbandonato il Tapiro.