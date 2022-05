Striscia la Notizia, tapiro d'oro per Simone Inzaghi dopo lo scudetto mancato: «Resto all'Inter»

Striscia la Notizia: tapiro d'oro per Simone Inzaghi «Resto all'Inter». Dopo il sogno scudetto svanito per mano del Milan, Valerio Staffelli consegna al ct nerazzurro, che accetta con grande ironia, il trofeo del tg satirico. Il servizio in onda questa sera su Canale 5.

TAPIRO D’ORO A SIMONE INZAGHI (Credits uff st. Striscia la Notizia)

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna a Simone Inzaghi il Tapiro d’oro – il secondo stagionale – dopo che l’Inter, allenata dal tecnico di Piacenza, si è vista sfilare per mano dei “cugini” del Milan lo scettro di campioni in carica.

«Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti», ammette sorridente l’allenatore nerazzurro, che sulla sua futura permanenza sulla panchina dell’Inter taglia corto: «Rimango certamente».

