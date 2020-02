Striscia la Notizia: Cecchi Paone, il fuorionda choc durante Mattino 5: «P*** putt*** cambiate mestiere»

Striscia la Notizia : Alessandro Cecchi Paone, il fuorionda choc durante Mattino 5: «P*** putt*** cambiate mestiere». Alessandro Cecchi Paone è finito nel mirino del tg satirico di Antonio Ricci per un presunto fuorionda avvenuto durante una puntata di Mattino 5. Ma andiamo con ordine.

Secondo il sito Gossip e tv, Cecchi Paone era in collegamento con Federica Panicucci per parlare del Gf Vip . Ma qualcosa sarebbe andato storto. A causa di un problema tecnico, il divulgatore sarebbe andato su tutte le furie. «Ma come è possibile che non ci sia una cazz*** di linea che tenga?» avrebbe sbottato Cecchi Paone, rivolgendosi a un tecnico del programma. E ancora: «P*** put***, manco fossimo una televisione locale. Ogni volta c’è un problema, ogni santa volta. Adesso devo parlare su, con la direzione generale. Ogni santa volta che sto a Roma cade la linea».

E avrebbe concluso, rivolgendosi sempre al tecnico: «Se c’è qualcosa che non ti va bene dillo, chiudi la porta e lasciami in pace. Vuol dire che non sei capace. Non sono arrabbiato, sono efficiente, voi no».

