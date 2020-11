Striscia la Notizia, Andrea Iannone riceve il Tapiro da Staffelli: «La squalifica per doping? Fatto di tutto per evitare una sentenza così dura»

Striscia la Notizia, Andrea Iannone riceve il Tapiro da Staffelli: «La squalifica? Fatto di tutto per evitare una sentenza così dura». Nella puntata del tg satirico in onda stasera, Andrea Iannone ha ricevuto il tapiro d'oro da Valerio Staffelli dopo la squalifica.

Il Tas di Losanna ha portato infatti a quattro anni la sua squalifica per doping. Il pilota dell'Aprilia ha spiegato a Valerio Staffelli che adesso dovrà riorganizzare la sua vita. «Abbiamo fatto il possibile - ha detto Iannone - per evitare una sentenza così dura. Il ricorso si può fare, però bisogna capire. Ora cercherò di capire come essere utile alla MotoGP».

Ultimo aggiornamento: 21:31

