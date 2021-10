Striscia la Notizia, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lasciano la conduzione. Ecco chi li sostituirà

Striscia la Notizia, l'addio di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada è ufficiale. A un solo mese dalla prima puntata, termina l'avventura dei due conduttori che saranno sostituiti dal prossimo 3 novembre. Al loro posto arriveranno Sergio Friscia e Roberto Lipari, che dovranno provare a risollevare gli ascolti della storica trasmissione Mediaset che da tempo fatica a coinvolgere il pubblico. È anche vero che tutta la fascia pre-serale di Mediaset sta soffrendo, sia per la concorrenza de I Soliti Ignoti, programma che sta riscuotendo molto successo, sia per i notevoli cambiamenti della società rispetto i quali Striscia fatica a stare al passo.

Sergio Friscia e Roberto Lipari, i nuovi conduttori di Striscia

Sergio Friscia è un attore e showman italiano. Nel 1986 inizia come disc jockey in alcune discoteche della sua città e dal 1989 fa l’animatore nei villaggi turistici e in seguito lavora come conduttore radiofonico in radio regionali. Nel 1990 inizia a lavorare su emittenti televisive locali siciliane, conducendo programmi comici di varietà. Nel 1997 entra a far parte dei comici di Macao, in onda su Rai 2.

Successivamente interpreta fiction, film e spettacoli teatrali. Tra questi, Il capo dei capi in onda su Canale 5, Le ali, in onda su Rai 1 e Squadra antimafia – Palermo oggi, in onda su Canale 5, interpretando nelle prime due stagioni Nardo Abate, fratello maggiore di Rosy Abate. Al cinema ha interpretato il professor Saro Li Causi nel film Quell’estate felice diretto da Beppe Cino, e il brutto ceffo in Oggi sposi diretto da Luca Lucini.

Roberto Lipari è un giovane cabarettista,nato tra le file del laboratorio comico palermitano “La Carovana Stramba”. Ad oggi è fisso nel cast dello storico laboratorio Zelig di Viale Monza e gestisce un Lab tutto palermitano al Convento Cabaret con i comici Matranga e Minafò. Per quest’ultimi ha collaborato ai testi per Made In Sud Rai 2. Roberto Lipari è attivo sui social dove spesso interagisce con i suoi fan di Facebook e Instagram.

