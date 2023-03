SENIGALLIA- Esce oggi per Bomba Dischi “Realismo magico in Adriatico”, terzo album di Colombre, nome d’arte del senigalliese Giovanni Imparato. Un disco in bilico tra la realtà e l’immaginazione, tra la vita e il sogno. Un album dove le atmosfere si fondono per dare vita ad una raccolta di canzoni mature e personali. Un album intenso, che ricorda le acque del mare Adriatico, che nascondono flutti agitati, inquieti, stranianti. L’artista marchigiano racconta il percorso che ha portato alla composizione di questo nuovo importante capitolo della sua carriera.

Com’è nato questo disco e che tipo di crescita c’è stata come artista per raggiungere queste nuove canzoni?

«Questo disco e queste canzoni sono nate così perché io abito sulla costa, mi piace stare qua e trovo che sia la dimensione giusta. Le canzoni sono nell’aria per così dire, e nascono da racconti basati su storie reali ma con una componente per così dire “magica”. Ho pensato che questa sorta di mistero potesse essere collegato al mare e quindi al realismo magico dell’Adriatico perché è un mare ricco di sfumature e magia».



Nell’album ci sono anche importanti collaborazioni: una con la cantante pesarese Maria Antonietta e l’altra con il musicista romano Franco126. Come sono nate queste canzoni?

«Credo di poter dire che io e Franco siamo molto simili, c’è molta stima tra di noi. “Più di prima”, canzone dove collabora, è un brano nato dopo un nostro incontro che ci ha permesso di confrontarci. C’è stato un momento umano molto intenso, con due persone che si parlano di quello che per loro è la musica. Con Maria Antonietta, che canta nella canzone “Io e te certamente”, ci siamo resi conto che cantando insieme il brano da lei composto questa canzone acquistava un valore ancora più grande».

A supporto del disco ci sarà anche una sorta di viaggio che toccherà alcuni dei luoghi simbolici dell’Adriatico: ce lo può raccontare?

«Sarà un viaggio a tappe, in alcune città che sono sulla costa adriatica e che si affacciano sul mare. Incontrerò personaggi che hanno storie da raccontare, ci saranno momenti musicali e di confronto con chi ascolta la mia musica. Un viaggio che permetterà di ascoltare e raccontare davvero il realismo magico del mare Adriatico. Il primo appuntamento oggi sulla riviera del Conero e poi domani a Senigallia al porto della Marina Vecchia per uno showcase alle 18.30. Ci sarà poi il delta del Po e poi ultima tappa a Trieste nei pressi della statua di James Joyce il 3 aprile per un secondo showcase».

È previsto anche un tour in alcuni dei locali di importanti città italiane, ma per ora non ci sono tappe marchigiane. Ci possiamo aspettare qualcosa nella nostra regione?

«Ci stiamo lavorando, probabilmente ci sarà qualche evento questa estate. Speriamo di poter trovare il posto giusto per suonare queste nuove canzoni».