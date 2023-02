Il percorso musicale di Still Charles, giovane talento marchigiano prosegue, cresce e continua a sviluppare tutte le sue potenzialità anche grazie al traguardo di 3 milioni di streaming totali su Spotify. Pubblicato da un paio di settimane “Stupida scusa” (distribuzione Ada Music Italy), il nuovo singolo del cantante anconetano Still Charles. All’anagrafe Carlo Aprea, è un artista indie/rock classe 2000 nato ad Ancona e fin da piccolo si appassiona al mondo della musica e inizia a suonare pianoforte e chitarra.



La velata malinconia



Nelle sue canzoni scrive ciò che vive, senza filtri e in maniera spontanea, il tutto avvolto da una velata malinconia che convive spesso con una visione estremamente ironica della vita. Nel maggio del 2021 pubblica da indipendente il suo primo singolo “Wembley” e successivamente “Sottosopra”, “Occhi Rossi”, “Non fa per me” , “Stoccolma” e “Niente da Ridere”; canzoni con cui Carlo si fa conoscere raggiungendo i 3 milioni di streaming nelle piattaforme digitali e conquistando più volte copertine di playlist editoriali di Spotify come “Sanguegiovane” e “Generazione Z”.



Il tema della paura



Il nuovo singolo uscito lo scorso 20 gennaio (supportato dalle chitarre di Federico Urgesi e produzione di Celo), affronta il delicato tema della paura e dell’ansia di lottare contro il proprio disagio interiore: trovare una scappatoia per fuggire dai problemi, indossare una armatura per proteggersi dalla dolorosa consapevolezza della realtà è un meccanismo di difesa per giustificare le proprie insicurezze e mancanze che rischia di rovinare il rapporto con sé stessi e con gli altri. Spiega Still Charles descrivendo il suo nuovo brano: «In “Stupida scusa” ho voluto rappresentare uno dei più grandi ostacoli dei rapporti umani: la falsità. Pur di rimanere nella nostra bolla di innocenza, siamo disposti a trovare sempre una scusa per tamponare una nostra mancanza. Ma si sa, troppe scuse formano castelli di menzogne che prima o poi crolleranno, come è successo nella storia raccontata nella canzone. Considero questo pezzo come un continuo di un mio vecchio singolo, “Stoccolma”, sia dal punto di vista del sound che dal punto di vista della scrittura».



La forza indie pop di “Stupida scusa” diventa quindi evidente, con quelle influenze moderne (ma anche classiche per il gusto e per l’armonia che rendono il brano estremamente accattivante) che sono in grado di parlare ad una platea di ascoltatori in grado di immedesimarsi e comprendere il messaggio di questa canzone. Still Charles non si ferma, però non si sta risparmiando perché è attualmente impegnato a Milano per creare le canzoni e di suoni del suo atteso primo album.