Stefano De Martino a Verissimo, la frase di Silvia Toffanin spiazza i fan: «Ma com'è possibile?». Oggi, i tre giudici di Amici, Stefano De Martino, Emanuele di Savoia e Stash, sono stati ospiti nel programma di Canale 5. I tre giudici hanno commentato il loro percorso nel talent. Ma un commento della conduttrice attira l'attenzione dei fan.

Presentando Stefano De Martino, Silvia Toffanin afferma: «Devo dire che sei bravo in questo ruolo...». Lui si schernisce: «Vuoi dire che sono meglio degli altri due...». Ma tanto basta per scatenare una polemica su Twitter. I fan del talent, infatti, sono ancora furiosi con i tre giudici per l'eliminazione di Tommaso che - tra l'altro - oggi sarà ospite a Verissimo.

Immediati i commenti dei follower: «Bravo Stefano? Ma che trasmissione vedete?». E ancora: «Non fa altro che attaccare la Celentano, invece di essere obiettivo». «Sono amati i tre giudici? Ma da chi?». Poi l'ingresso di Tommaso nello studio di Silvia. Il ballerino appena eliminato commenta: «Mi vogliono bene, ma mi hanno buttato fuori». Insomma, i fan a poche ore dalla messa in onda del serale sono già sul piede di guerra. Che succederà stasera? Staremo a vedere.

