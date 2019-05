Stefano De Martino fa volare Made In Sud: non solo ballerino ma anche cantante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una carriera sempre più sulla rampa di lancio perche oltre ad essere un bravissimo ballerino, una scoperta come conduttore televisivo ha mostrato anche le sueL'ex ballerino di Amici, nel corso della conduzione di, si è cimentato in performance canore che hanno fatto molto parlare e che hanno anche mostrato un'altra delle sue doti.ha mostrato di essere un bravo showman, che sarebbe poi la sua ambizione. Ha studiato e si è preparato per poter portare avanti la sua carriera, e ora sta raccogliendo i frutti di ciò che ha seminato. Il successo arriva anche nel settore cinematografico, con il chiacchierato debutto nella fiction Rai Don Matteo.Un successo dietro l’altro perche abbandonato il ruolo da ballerino è concentrato nella sua carriera da conduttore e showman. La penultima puntata di “Made in Sud” andata in onda ieri sera su Rai2 con Stefano De Martino e Fatima Trotta è stata un concentrato di musica, risate e show. L’arrivo di De Martino nello storico programma comico della seconda rete Rai ha fatto letteralmente volare la prima serata facendo salire gli ascolti rispetto gli anni precedenti; ieri sera raggiunto il 8.4% di share con 1.783.000 spettatori. De Martino è apparso solare, sicuro di se e proprio a suo agio nel nuovo ruolo. Non solo tv ma anche radio, ogni martedì sera alle 21 è la voce di The Voice of Radio2 su Rai Radio2 con Andrea Delogu.