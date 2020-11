Stefano D'Orazio dei Pooh, la moglie Tiziana perde anche il padre: «I miei due grandi amori, la vita è stata ingiusta...»

Dopo la morte di Stefano D'Orazio dei Pooh per Covid, un'altra tragedia ha colpito la moglie Tiziana Giardoni. La donna, che ha sposato il musicista solo tre anni fa, ha perso anche il papà. Straziante il post sui social in cui è stata data la notizia. «I miei due uomini .. i miei amori ... la vita è stata ingiusta e crudele! Ciao papino mio !», ha scritto a corredo di una foto che li ritrae entrambi a Natale.

Il marito è scomparso il 6 novembre scorso all’età di settantadue anni dopo aver contratto il coronavirus ed essere peggiorato. Attualmente non sono chiari i motivi per cui sia deceduto il padre, ma Tiziana ha voluto solo esternare il dolore per queste due perdite a distanza di poco tempo.

Molti gli amici che hanno espresso il cordoglio, tra cui Roby Facchinetti: «Cara Tiziana, ancora una volta la vita ti sta mettendo alla prova con questo ulteriore e insopportabile dolore. Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà. Io, Giovanna e i miei figli, ti siamo vicini con tutto il nostro affetto».

