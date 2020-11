Stefano Bettarini squalificato dal Grande Fratello Vip: «Non possiamo perdonare». Alfonso Signorini deluso. Per usare una frase che l'ex calciatore ha spesso usato, è durato da Natale a Santo Stefano. La bestemmia pronunciata in giardino davanti a Francesco ed Enock non poteva passare inosservata e il Grande Fratello ha preso la sua decisione.

Stefano Bettarini nei giorni scorsi ha pronunciato una frase blasfema che ha avuto le conseguenze che ci aspettavamo. Durante la diretta della diciassettesima puntata, Alfonso Signorini ha richiamato Stefano Bettarini al confessionale: «Durante la conversazione con Enock e Francesco ti sei lasciato sfuggire un'espressione blasfema, lo so benissimo che mi risponderai che fa parte di un intercalare, ma è un intercalare blasfemo. Non c'era certo una volontà di offesa, ma il contenuto lo è».

«Mi sono reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito - risponde Stefano Bettarini - sono una persona credente e non volevo mancare di rispetto a nessuno, qui a volte non si sa mai come parlare, qui è un reality e quindi bisogna prendere il bello e il brutto, chiedo scusa e sono pronto a qualsiasi cosa».

Nel rispetto di milioni di persone che ci seguono e si sono sentite offese, da un professionista dei reality e da una vecchia volpe come te non me l'aspettavo. Certe espressioni non possono essere perdonate, fanno male ed hanno fatto male anche a me come credente», prosegue Signorini

«Le tue parole come avrai capito hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello, in casi come questi la decisione come sai è inevitabile: Stefano Bettarini sei squalificato».

