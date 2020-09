Stefano Accorsi chiude la Mostra del cinema di Venezia con un mistero

Accorsi: «Ho vissuto un’esperienza che ancora non so spiegare»

Ultimo aggiornamento: 17:01

A 15 anni da Provincia Meccanica, Stefano Accorsi torna a recitare perin Lasciami Andare , il thriller ambientato ine presentato proprio alla 77esimacome film di chiusura. Al centro della storia c’è una coppia in attesa del primo figlio (), la cui serenità viene turbata dai racconti di una donna ( Valeria Golino ) convinta che la loro casa sia infestata da una presenza soprannaturale.“Razionalmente non credo a questo genere di cose - racconta Accorsi nel video - anche se una volta ho vissuto un’esperienza che ancora non so spiegare. È accaduto di notte. E non ero solo”.