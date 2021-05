Stasera in tv torna Games of Games-Gioco Loco con Simona Ventura: cosa succederà?

Stasera in tv ritorna alle 21:20 su Rai2 Games of Games- Gioco Loco: Simona Ventura conduce e i 6 ospiti della quarta puntata saranno Dj Angelo, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Jonathan Kashanian e Melita Toniolo. In spensierato, si ritroveranno a sfidarsi nel grande lunapark di Game of Games-Gioco Loco. Quali saranno le sfide più adatte a ciascuno di loro?

Cosa succederà durante il gioco?

La risposta spetta ai concorrenti NIP, che dovranno decidere su quale VIP puntare per cercare di passare il turno e accedere così alla Sedia Musicale. Ci saranno moltissime sfide dal grande impatto visivo, che metteranno alla prova i VIP della puntata: come le prove di abilità e quelle di intelletto. Rapide quanto improvvise sono le reazioni che si innescano quando uno dei partecipanti commette un errore durante una prova.

