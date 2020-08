Stand-up Tragedy: Iliade Ep. 3 con De Bernardin e Tosoni a Fermo

FERMO - Martedì 18 agosto a Villa Vitali di Fermo - su iniziativa del Comune di Fermo con l’Amat – l’appuntamento è con Stand-up Tragedy: Iliade Ep. 3 – Addio alle Armi, nuovo format di Stefano De Bernardin e Stefano Tosoni, una variazione in termini classici di una delle forme di spettacolo più famose del mondo contemporaneo, specialmente nel mondo anglosassone. L’evoluzione del tradizionale cabaret europeo di tradizione francese e tedesca, fortemente espressionista, verso un assolo, un agone drammatico tra un attore e il pubblico. Due attori sul palco, coadiuvati dalle loro capacità, dalle suggestioni della musica e dalla loro fantasia, faranno rivivere, tra il serio e il faceto, i grandi miti, i grandi racconti, patrimonio dell’umanità. Lo scopo principale è narrare, o meglio rappresentare, i classici perché tutti possano apprezzarli e riscoprirli, o scoprirli, nella loro portata comunicativa e moderna, perché si rivelino come la fonte unica del grande oceano delle storie in cui navighiamo oggi e di cui, volenti o nolenti, non possiamo mai fare a meno.



«In questo terzo episodio, il cui titolo costituisce un evidente omaggio al grandissimo Ernest Hemingway, racconteremo – affermano i protagonisti dello spettacolo - della tragica caduta di Patroclo, causa scatenante della tremenda ira di Achille e preludio a un vortice distruttivo che non risparmierà nessuno, a partire dal potente Ettore che di fronte all'ira funesta del valoroso acheo avrà solo una certezza: "E mò so ca... per tutti!"».



Biglietti su www.vivaticket.com; biglietteria a Villa Vitali dal martedì alla domenica, dalle ore 16 alle ore 19 tel 0734 343434; la sera di spettacolo dalle 16 ad inizio spettacolo. Inizio spettacolo ore 21.30.



L’appuntamento rispetta tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid previste dalla normativa vigente. © RIPRODUZIONE RISERVATA