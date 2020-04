C'è lo Stabat Mater di Rossini dal Rof a Facebook

PESARO - Prosegue con un appuntamento fuori programma l’attività streaming del Rossini Opera Festival. Venerdì 10 aprile alle 20.30, giorno delle celebrazioni del Venerdì Santo, sulla pagina Facebook del Rof sarà trasmesso lo Stabat Mater eseguito al Festival del 2015. Il concerto resterà disponibile per le successive 24 ore. L’edizione 2015 fu diretta da Michele Mariotti, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro Comunale di Bologna e di un cast composto da Yolanda Auyanet, Anna Goryachova, René Barbera e Nicola Ulivieri.



Grande attività in streaming

In un mese di attività streaming (6 marzo-7 aprile), il Festival ha trasmesso dodici spettacoli che hanno fatto registrare complessivamente 34.000 visualizzazioni sulla propria pagina Facebook e sulla piattaforma OperaVision, per il 70% provenienti dall’estero (Stati Uniti, Russia, Francia, Germania, Regno Unito, Giappone), il che conferma la forte vocazione internazionale della manifestazione). La Maratona Reims, programmata il 6 e 7 marzo, ha totalizzato 11.000 visualizzazioni della trasmissione delle ultime quattro edizioni del Viaggio a Reims dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” sulla pagina Facebook del Rof.

+Le Soirées musicales, nel corso degli otto appuntamenti tenutisi dal 15 marzo al 7 aprile (La scala di seta, Zelmira, Sigismondo, Adelaide di Borgogna, Mosè in Egitto, Ciro in Babilonia, Matilde di Shabran e Guillaume Tell), hanno prodotto 23.000 visualizzazioni, con punte di 5.000 per Guillaume Tell, trasmesso sulla piattaforma OperaVision e disponibile per i prossimi tre mesi, di oltre 4.000 per Matilde di Shabran e di 2.500 per Ciro in Babilonia e La scala di seta. © RIPRODUZIONE RISERVATA