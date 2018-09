Spice Girls, reunion anche senza Victoria Katy Perry al suo posto?

Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale, salta la sua presenza a Domenica In

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladelle, tanto attesa dai fan di tutto il mondo, si farà, anche senza la presenza di una componente assolutamente iconica comein. Lo ha rivelato, la 'Scary Spice' del gruppo., ospite del programma The Late Late Show sulla CBS, ha infatti confermato: «La reunion si farà: io, Geri, Emma e Melanie ci saremo, sicuro al 100%». Lo riporta anche il Sun I fan, però, potrebbero rimanere delusi: non ci sarà infatti Victoria, che da subito si era opposta alla reunion del gruppo che fece la storia del pop negli anni '90. La moglie di David Beckham, quindi, dovrà essere sostituita eha espresso una personale preferenza: «Mi piacerebbe molto avere con noi una grande cantante come, sarebbe una grande componente del nostro gruppo».