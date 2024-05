Dopo aver fatto incetta di premi nei concorsi riservati ai cortometraggi, domani, giovedì 23, arriva nelle sale “Io e il Secco” il film che segna il debutto del regista fermano Gianluca Santoni, 33 anni. Nel 2017 “Io e il Secco” ha vinto il Premio Solinas come miglior soggetto e nel 2023 ha ottenuto la menzione speciale a “The Hollywood Reporter Roma-Uno sguardo sul Futuro”.

La produzione

«Abbiamo impiegato diverso tempo per trovare una produzione che credesse davvero in questo film» spiega, soddisfatto, lo stesso regista. Il film, prodotto da Nightswim con Rai Cinema, racconta la storia di Denni, un bambino di dieci anni che vuole salvare la madre dalla violenza di suo padre. Per questo crede di ingaggiare un super-killer (il Secco) che però è solo un innocuo sbandato con un disperato bisogno di soldi. Il Secco finge di accettare l'incarico ma solo per derubare il padre del bambino.

L’incontro tra Denni e Secco dà vita a un’avventura che oscilla tra dramma e commedia, in bilico tra la fantasia e una realtà anche troppo cruda. I due vivranno un’esperienza che li porterà a interrogarsi sul senso dell’essere uomini, e sulla paura e il mistero che unisce e separa padri e figli.«Ho cercato di raccontare le cause che ci sono dietro la violenza di genere ed in particolare la mascolinità tossica» esordisce lo stesso Santoni. Che poi prosegue: «Nel film la violenza non si mostra mai. Resta fuori campo ma è descritta da suoni e sguardi. Ma Io e il Secco è soprattutto un film d’avventura e di amicizia, con i due protagonisti che scoprono un nuovo modo di essere uomini per non assimilarsi ai violenti che li circondano e ai modelli con cui sono stati (dis)educati. E diventano, a loro modo, due supereroi reali».

Il protagonista

Il Secco è interpretato da Andrea Lattanzi mentre Francesco Lombardo è Denni. «Per trovare Francesco abbiamo impiegato 7 mesi. Abbiamo visto centinaia di ragazzi così come lunga è stata la ricerca per trovare Eva, interpretata da Zoe Trevisan» precisa Santoni. Le sue aspettative sono quelle di far emozionare il pubblico affinchè scatti il passaparola per poter far crescere il numero delle sale e delle proiezioni. Oltre allo stesso Santoni (che è originario di Monte Urano come Roberto Minervini, regista protagonista a Cannes), il film ha un’altra firma marchigiana, quella della jesina Angela Angelillo, giovane produttrice che collabora con Nightswim.

«Consigli per i giovani che vogliono lavorare nell’ambito cinematografico? Pensarci bene e imboccare questa strada solo se è l’unica che si ha di fronte. Una strada piena di incertezze e frustrazioni. Se ne è assolutamente convinto, deve trovare il modo di fare cinema con un suo percorso personale. Che può essere frequentare una scuola, studiare alle masterclass con gli attori che stima, stare insieme con chi vuole fare lo stesso percorso», suggerisce il regista che sarà prossimamente impegnato proprio nelle Marche per la promozione del film: il 27 maggio al Solaris di Pesaro, il 28 al Margherita di Cupra Marittima, il 29 all’Azzurro di Ancona, il 31 al Cecchetti di Civitanova Marche e il 4 giugno al Multiplex 2000 di Piediripa di Macerata e al Super 8 di Fermo.