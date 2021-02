La danzatrice e coreografa maceratese Paoloni online con “You are me”: «L’emozione del live reacting»

ANCONA - La danzatrice e coreografa maceratese Michela Paoloni, che spesso è in Toscana dove è artista associata della compagnia Bucci, sarà online domani sera, venerdì 26 febbraio, alle 21, con “You are me”.

Lo streaming, nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto e con la collaborazione dell’associazione culturale Magma, sarà sulla pagina facebook del progetto.



Michela, com’è la danza online?

«Siamo stati a lungo inattivi. L’idea arriva direttamente dall’esigenza e dalla volontà di esserci. Esserci ora però, tornare a essere pubblico e artista coinvolti insieme. In questo per me il web è solo uno strumento di lavoro, che permette la partecipazione attiva del pubblico».



Però resta a casa…

«Sì, sarà attivo dalla propria poltrona. Il live reacting è molto utilizzato anche in altri settori. Al pubblico si fanno domande, una sorta di sondaggio che però non distragga dalla visione dello spettacolo. In alcuni momenti andranno in sovra impressione dei quesiti con 3 o 4 alternative possibili, e da lì poi si svilupperanno le fasi successive dello spettacolo».



Il pubblico quindi influirà sulla realizzazione?

«Sì certo. Non le dico le domande in anticipo, ovviamente, quelle sono una sorpresa. Ma posso dirle che, nel momento in cui si vota, tutti sapranno live la percentuale delle risposte. Per me sarà una sfida perché dovrò adattarmi a questa situazione».



Quanto stimolante è questa sfida?

«Molto. Ho dovuto cambiare la classica bi-direzionalità che dal vivo non c’è ormai più. Adesso tocca al web mostrare come cambio io e come posso allontanarmi dal fare e compiere la solita scelta. Ci sono una ventina di opzioni tra tracce e luci e per me sarà come gettarmi “nell’abisso”».



Il titolo dello spettacolo arriva proprio dall’interattività?

«Chiaramente è uno dei motivi: voi siete me nel senso che il pubblico decide e collabora alla realizzazione dell’opera in scena. Ma il titolo sta anche a significare quello gli spettatori saranno, in quel momento, cioè quello che vedranno e quello che sentiranno».



Difficile abbinare la tecnologia alla danza?

«È stato difficile trasmettere ad un ingegnere e un architetto dei social media che anche se lo spettacolo è scritto il feedback è importante, anche dal vivo. Ed ora in questo periodo questo progetto è capitato a pennello».



Come vive questa situazione?

«Per me prima d’ora era inimmaginabile una cosa del genere. Il teatro deve essere dal vivo. All’inizio ho atteso, poi il rischio di rimanere soli senza pubblico mi ha portato, come in questo caso, al digitale. È un palliativo, però, non una soluzione».



Arriverà dal vivo?

«Vorrei, mi piacerebbe, vengo dagli spettacoli dal vivo. Qui ho appreso molte cose, ma appena si potrà adattarlo per il teatro o altri palcoscenici, sarà la ciliegina sulla torta».



In futuro?

«Quando si tornerà dal vivo porterò a termine un progetto da farsi in presenza. Sul palco ci saranno la danza, una scultura e un batterista. Ritornerò a teatro appena ci sarà il pubblico. Si intitola “I Am, Io sono” e ripartirò da dove ho lasciato quando l’anno scorso è arrivata la pandemia».

