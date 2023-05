Dopo anni di attesa e speranze, il prossimo 19 maggio uscirà il nuovo album del trio alternative rock fabrianese Soundsick. La band composta da Ilario (voce e chitarre) e Alexander Onibokun (batteria) e Valentino Teodori (basso) spazia dal post rock al post grunge, dal progressive alla psichedelia cercando di unire il semplice al complesso ma senza mai perdere di vista l’essenza della forma e della melodia. Dopo tanta attesa il nuovo album “Epigram” è pronto per uscire tramite la Accannone Records.

La storia

Attivi da inizio anni 2000 i tre ragazzi fabrianesi hanno prima percorso la strada di due autoproduzioni prima del primo grande salto del 2013 chiamato “Astonishment”. I Soundsick hanno vinto molti contest, ed hanno suonato insieme a grandissimi musicisti: Nick Oliveri (Queens Of The Stone Age, Kyuss, Mondo Generator), The Fratellis, Niccolò Fabi, Il Teatro Degli Orrori, Zu, Nobraino, IG (Gianni Maroccolo, Luca Bergia, Ivana Gatti), Dufresne, Criminal Jokers. Il video musicale di “Loneliness” estratto del loro primo disco, è stato scelto e trasmesso in alta rotazione dalla redazione di “Rock Tv”.

La produzione

Il nuovo disco è stato inciso presso l’Indipendente Recording Studio ed è stato registrato e mixato da David Lenci e Nicola Giorgetti. Il mastering è stato affidato all’ ingegnere del suono Giovanni Versari (presso La Maestà Mastering Studio) già noto nella comunità musicale per aver masterizzato tra i vari artisti, i Muse con l’album “Drones”. «Dopo aver preso i contatti con David Lenci e Nicola Giorgetti per incidere l’album – raccontano i Soundsick - abbiamo iniziato le registrazioni nel gennaio 2019. Il disco è stato completato nel 2020, anno in cui purtroppo, il mondo fu costretto a fermarsi a causa della pandemia globale. In quel periodo di stallo abbiamo riordinato le idee e ci siamo dati molto da fare per cercare contatti con le case discografiche». Nelle 9 canzoni di “Epigram” si sente la crescita di una band che non ha mai voluto mollare nonostante le tante difficoltà incontrate nel percorso. Sin dalla prime note di “103=72=68” la band decide di spingere sull’acceleratore delle emozioni, mescolando aggressività e forza melodica. Non c’è solo urgenza elettrica, perché in “D.U.S.K.” i Soundsick riescono a giocare con i suoni e con un’effettistica moderna capace di rendere ancora più emozionante l’ascolto del disco. Sorprende – ma non stupisce – la strumentale “Hypnotic Dreamlike And Smoking Manhole” che con quei sassofono e tromba sembra voler citare gli Ulver di “Perdition City”. «Fortunatamente abbiamo ricevuto molte proposte con degli ottimi feedback da parte degli addetti ai lavori, fino ad arrivare all’estate dello scorso anno, quando abbiamo avuto l’onore di conoscere di persona Max Martulli, fondatore della Accannone Records e tour manager di Afterhours, Negrita, Diodato e molti altri del panorama musicale italiano. Finalmente – concludono i tre ragazzi fabrianesi - il 19 maggio 2023 l’album vedrà la luce e tutto questo ci rende veramente fieri, felici ed orgogliosi. Un altro capitolo delle nostre vite sta giungendo al termine, ma creare un album è come mettere al mondo un figlio ed ora bisogna crescerlo».