Sonia Bruganelli docente al master Luiss? Ecco la prima fake news del 2023

Sonia Bruganelli in cattedra all'università Luiss? Un master condotto dall'opinionista del Grande Fratello Vip? La moglie di Paolo Bonolis docente universitaria nel percorso di studi Executive Program in Creatività e gestione dei format televisivi? A quanto pare è la prima fakenews del 2023. Sonia Bruganelli non sarà in cattedra, non terrà alcun master tanto meno alla famosa Luiss di Roma.

E allora come mai moltissimi siti italiani (Da Repubblica al Fatto Quotiamo e Fanpage, compreso Leggo) nelle ultime ore hanno pubblicato la notizia? Come direbbe Roberto D'Agostino, deus ex machina del sito di gossip Dagospia, "Ah, saperlo". Probabilmente qualcuno, a caccia di novità sulla produttrice televisiva e opinionista del GFvip le cui notizie sono sempre cliccatissime, deve aver inserito il suo nome e cognome sui motori di ricerca ed è finito su quello della Luiss.

In una pagina dell'università in cui si pubblicizzano i nuovi master (5,9 mila euro più iva ) infatti la Bruganelli è citata per aver partecipato (totalmente a titolo gratuito, ci tiene a sottolineare la protagonista) a un master delle precedenti edizioni. Insomma, come a dire in passato hanno fatto lezioni da noi anche questi ( tra cui Paolo Liguori, Andrea Delogu, il regista Duccio Forzano).

Ma chi ha scritto la notizia per primo non ha letto bene e non ha verificato. O, forse, gli faceva comodo giocare sull'equivoco, e ha dato la notizia come una novità. D'altronde faceva notizia che l'opinionista del programma condotto da Signorini diventasse professoressa ad un master universitario. E tanto è bastato che tanti altri siti hanno poi rilanciato la notizia senza fare le dovute verifiche. "Non è che mi sono offesa, sia chiaro- dice Bruganelli a Leggo- Ma non è vero. Semplicemente qualche tempo fa una persona con cui collaboro e che ha dei rapporti con la Luiss mi chiese di fare due interventi ad un master. Ho accettato con piacere. L'ho fatto due volte, a titolo gratuito. Punto. Non ho nessun master e non ho alcuna cattedra". Intanto sul sito della Luiss il nome di Sonia Bruganelli è già sparito. (D.Des.)