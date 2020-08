“Soapopera Dream", concerto a Urbino in costumi rinascimentali

URBINO - A Urbino giovedì 6 agosto, alle ore 21,00, in Piazza Rinascimento è in programma il concerto dal titolo “Arie e romanze nella Bottega di Raffaello“, eseguito dalla Formazione “Soapopera Dream”. Direttore Artistico Elisabetta Maddalena Cordella. I componenti della formazione lirico – classica si esibiranno in costumi rinascimentali, immersi in una ambientazione scenica che ricorda “La Bottega Del Divin Pittore”. Ingresso libero fino a esaurimento posti.



SOAPOPERA DREAM è composta da:

Soprano M° Elisabetta Maddalena Cordella

Tenore M° Alessandto Moccia

Violino M° Ferruccio Donaggio

Pianoforte M° Riccardo Maria Ricci

Piazza Rinascimento



T. 0722 378 205 / 0722 2613

info@vieniaurbino.it / iat.urbino@regione.marche



PRENOTAZIONI

info@vieniaurbino.it

La prenotazione viene registrata, e il giorno dello spettacolo ci si dovrà presentare in anticipo all'ingresso dell'area di Piazza Rinascimento e a ciascuno saranno indicati i posti assegnati.