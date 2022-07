La musica trova sempre nuove forme per colpire e per regalare emozione innovative. Dal cuore delle Marche, tra Castelfidardo e Recanati, ecco arrivare gli Smitch In Blu Ray che hanno recentemente pubblicato il loro primo singolo chiamto “Io mi do fuoco”. Un brano incalzante che tra intuizioni progressive, anima rock e spruzzate di funky mette al centro della scena marchigiana il quintetto formato da Simone “Smitch” O’Meara (voce), Andrea Concu (chitarra), Lorenzo Marchesini (tastiere), Stefano Franchi (basso) e Luca Magnaterra (batteria).



La strada ripresa



«La band nasce nel 2017, tra novembre ed ottobre di quell’anno – racconta il cantante della band Simone O’Meara – ci sono stati però dei momenti di tensione e di fatto ci siamo sciolti, ma verso il febbraio dello scorso anno abbiamo deciso di ripartire ed abbiamo lavorato per ricostruire il nostro percorso artistico». Dallo scorso anno quindi una marcia serrata per riprendere la strada, un secondo posto all’Homeless Festival di Macerata dello scorso anno e finalmente a febbraio di quest’anno la firma del contratto discografico. Primo frutto di questo nuovo percorso il singolo prodotto da Nugo – Creative Collective, l’etichetta digitale nata tra Recanati e Castelfidardo. Dopo aver pubblicato l’album “Plumas” dei Loro Malandro, il singoli del quintetto è quindi una nuova produzione totalmente “Made in Marche” .

La musica dal vivo

Ora però nuovi obiettivi: musica dal vivo, altri concorsi e la scrittura di nuovi brani. «Abbiamo scritto praticamente metà del materiale per un album – conclude O’Meara – stiamo scrivendo nuovi brani ma nel frattempo ci saranno altri singoli ed il prossimo indicativamente durante la stagione invernale. Per quanto riguarda i concerti, la nostra prossima data sarà il prossimo 3 agosto a Ripatransone a “Il Colle”». Non nasconde la soddisfazione il presidente di Nugo Cesare Sampaolesi: «L’inizio del rapporto di collaborazione con gli Smitch in Blu Ray è per noi un’occasione molto importante. Si tratta di un gruppo con altissime potenzialità e siamo certi che Io mi do fuoco sarà solo l’inizio di una lunga collaborazione, che darà ulteriori frutti nei prossimi mesi». Per supportare il singolo, uscito il 15 giugno su tutte le piattaforme digitali, anche un live a Recanati presso il circolo Arci “La Serra”. Per “Io mi do fuoco” è stato registrato anche un videoclip, diretto da Sebastiano Bravi.