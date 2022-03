La skincare coreana, bellezza dall’Oriente grazie a sostanze naturali come la centella asiatica e l’olio di semi di carote

ANCONA - La bellezza viene dall’Oriente. Merito, ancora, della skincare coreana ma, questa volta, in versione minimalista e stringente. Addio per sempre ai 10 step, ora le amabili donzelle dell’Asia prediligono la forma più easy della k-beauty, tutta incentrata su prodotti super naturali, vegani perfino, con tanto di olio di carote e centella. Senza dimenticare mister retinolo e un moderato utilizzo degli acidi. Insomma, si lavora, come è sacrosanto, dentro con integratori e piante varie ma anche fuori. I dettagli, allora, per ispirarsi a una bellezza davvero senza tempo.



I prodotti naturali

Sono sostanze nature con ingredienti hanbang e cioè del tutto vegetali. La parola hanband si riferisce alla medicina tradizionale coreana, basata su ingredienti a base di erbe che riequilibrano il corpo per un generale benessere. Il presupposto infatti è che mente e corpo siano correlati. Ecco, dunque, che troviamo la radice di ginseng, il loto sacro con il suo tipico profumo di anice, ma anche l’houttuynia cordata e la rehmannia, una delle 50 erbe utilizzate dalla medicina cinese tradizionale. Tutte sostanze con proprietà benefiche antiage, rigeneranti e antinfiammatorie, importanti per garantire la bellezza della nostra pelle a qualsiasi età.



Olio di carota e centella

Doppio slurp per nostra signora epidermide. Non è molto conosciuto ancora ma l’olio di semi di carote è ormai diventato un punto di riferimento per la skincare coreana grazie all’elevato contenuto di vitamina A, che si trova anche nel retinolo. Inoltre, questo olio ha anche proprietà antiage, antibatteriche e antinfiammatorie. Dunque, ottimo per avere una pelle fresca e luminosa. E poi c’è la centella asiatica, davvero un buon rimedio per la salute della pelle. Si tratta di un’erba dell’Asia e la si trova anche sotto forma di integratore; è nota per le sue proprietà anticellulite, lenitive e antinfiammatorie. Non è un caso infatti che s’individua sempre più spesso questo ingrediente nelle creme.



Retinolo e acidi sfolianti

La nuova skincare coreana prevede anche l’uso, per quanto moderato, di acidi sfolianti, ma è importante saperli usare e dosare. Quanto al retinolo, è un ingrediente fondamentale per avere una pelle giovane e compatta ma non bisogna utilizzarlo in forma eccessiva perché si rischia di ottenere l’effetto opposto. Ecco perché questa sostanza è parte integrante della beauty routine ma in modo soft. Stessa musica per gli acidi sfolianti. Che sono stati inseriti in misura maggiore nella linea dei prodotti dedicati alla pelle ma sempre in forma molto leggera. Si usano, quindi, gli acidi Aha e Bha di origine animale e vegetale ma sistemati in formulazioni bilanciate. Se tutto funziona in sinergia, anche l’interno è importante e, allora, vale la pensa ribadire la necessità di curare l’alimentazione e il corpo con integratori che favoriscano il micro bioma della pelle.

