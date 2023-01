​I segreti del calciomercato a teatro: il Cortesi di Sirolo accoglie il re delle trattative Gianluca Di Marzio

ANCONA- I segreti del calciomercato raccontati dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Il re delle trattative svelerà particolari inediti di questa e delle precedenti sessioni di mercato in un evento - organizzato da Universal Events - programmato per il 3 febbraio al Teatro Cortesi di Sirolo con inizio alle 21.30.

Biglietti e dettagli

L'appuntamento è un evento importante per coloro che amano il calcio sia per i semplici appassionati di calcio sia per coloro che ruotano nell'ambito come giornalisti, dirigenti e giocatori in quanto verranno trattati diversi temi dal calcio moderno al calcio mercato che sono argomenti di sicuro interesse. A moderare l'incontro saranno Marta Bitti (direttore Montegiorgio Calcio) e Alver Toresi (Figc Macerata), durante l'incontro verrà concessa la possibilità al pubblico di porre delle domande al giornalista sui temi trattati. La partecipazione all'evento prevede l'acquisto di un biglietto dal costo di 10€ a persona ma saranno riservate anche formule particolari d'ingresso.