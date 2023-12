Simple Minds in concerto a Senigallia. La band incona degli anni '80 live in estate in piazza Garibaldi

Don't you forget about me. Il promemoria è previsto per la prossima estate: i Simple Minds, storica band scozzese con alcune hit anni '80 e '90 rimaste indelebili (e campionate più volte), saranno i concerto il primo luglio a Senigallia.

La tappa marchigiana

Oggi i Simple Minds annunciano le tappe italiane estive del 2024. Dopo il prossimo approdo della band nel nostro paese con la data già sold-out del 20 aprile 2024 al Mediolanum Forum di Milano, il tour della band capitanata da Jim Kerr farà tappa anche in piazza Garibaldi di Senigallia il prossimo 1° luglio alle 21. Concerto organizzato da Best Eventi in sinergia con il Comune di Senigallia.

New Gold Dream live ad Ancona nel 2017 (filmato tratto da youtube)

Biglietti disponibili dal 5 dicembre

Biglietti disponibili in prevendita My Live Nation www.livenation.it dalle ore 10 di lunedì 4 dicembre e sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Ticketmaster www.ticketmaster.it, Vivaticket www.vivaticket.com e Ciaotickets www.ciaotickets.com dalle ore 10 di martedì 5 dicembre.

I Simple Minds sono: Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria) e Sarah Brown (voce).