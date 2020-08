Simone Grassi Swingset con "Swing à la carte": concerti e cena

ANCONA - Accompagnato dalla colonna sonora live di classici e rarità dello swing, interpretati nel tempo da Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr, Diana Krall, Michael Bublé... “Swing à la carte” è un viaggio a tappe per i colli della Vallesina e per la costa, passando per gli scorci storici più suggestivi di Jesi.



Simone Grassi Swingset ha pensato questo tour estivo di spettacoli proprio come un racconto, in cui ogni ospite vivrà ogni sera un'esperienza ricca, diversa e rilassante, costituita da un mix di ingredienti unici:

- la bellezza del belvedere e delle architetture che caratterizzano la scena di ogni appuntamento;

- l'arte dell'accoglienza, gli speciali menu elaborati per la manifestazione, l'alta cucina e la maestria della cockteleria che saranno i sapori speciali di ogni vostra cena;

- infine lo Swing e il Jazz, proposti secondo le atmosfere coinvolgenti e ammalianti dello "story-telling" e del music club a lume di candela... sotto le stelle!



Ogni serata, la prima delle quali si è svolta con successo di pubblico lo scorso 31 luglio alla Tenuta San Marcello, sarà quindi un'occasione unica da vivere in coppia o in amicizia - e del tutto in sicurezza grazie agli ampi spazi sempre disponibili.



La band è composta da alcuni dei più apprezzati musicisti jazz marchigiani in ambito nazionale. La cifra stilistica dello Swingset è inconfondibile: un motore Swing autentico, energico e brillante, speziato da un contributo jazzistico equilibrato e incisivo che di ogni brano rispetta e valorizza l'essenza, la forma canzone, l'eleganza delle armonie e le melodie del cantato.

Simone Grassi conduce lo spettacolo secondo l'arte del crooning, evocando le atmosfere delle celebri "saloon songs", mescolando ritmi e stili tipici del talk show, dello stand-up e del monologo teatrale. Protagonista incontrastato dell'evento: lo Swing di tradizione americana (storie, personaggi e aneddoti annessi...) proposto senza il folklore di ciuffo e bretelle, selezionando rarità e le più famose composizioni scritte tra gli anni '30 e '60 del secolo scorso: uno show appassionante per gli intenditori e incantevole per ogni platea.



SIMONE GRASSI SWINGSET

Simone Grassi: voce

Antonangelo Giudice: sax

Luca Pecchia: chitarra

Giordano Pietroni: contrabbasso



PROGRAMMA:



> Mercoledì 5 agosto - Piazza San Francesco, 9 - Ancona

ANNULLATO



> Giovedì 6 agosto / Ristorante Erard

Contrada Busche, 2, Montecarotto - AN

Info & Prenotazioni: 0731 705042

Cena gourmet abbinata Ostriche, Champagne, Piatti e crudité di mare.

Ultimi posti disponibili.



> Venerdì 7 agosto / La Vecchia Pesca - Ristorante Palafitta

Via Flaminia s.n. (Torrette) - Ancona

Info & Prenotazioni: 071 888240

Cena con menu di mare abbinato.

Ultimi posti disponibili.



> Sabato 8 agosto / Caffè del Teatro

Piazza della Repubblica, 10 - Jesi

Info & Prenotazioni: 0731 4363 / 339 866 0834

1° set Apericena e musica dalle 19:00 / 2° set dalle 21:30



~ POSTI LIMITATI / PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

~ Tutte le serate sono “sotto le stelle”, in caso di maltempo saranno posticipate a data da definire. Erard e La Vecchia Pesca valuteranno invece se trasferire cena e spettacolo nei propri spazi interni.

~ Tutti gli spettacoli saranno organizzati dalle strutture ospiti in osservanza alle direttive di sicurezza vigenti anti-Covid19. © RIPRODUZIONE RISERVATA