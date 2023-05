Simona Ventura, il dolore per la morte di Roberto Rossi: «Sei stato il primo a capire i miei timori»

È morto nella notte il discografico direttore d'orchestra Roberto Rossi. Autore, maestro, discografico e collega stimato da tutti, Roberto ha vantato numerosi e importanti successi nonché una lunga esperienza al Festival di Sanremo come direttore d'orchestra di tanti artisti.

Nelle ultime ore, la conduttrice televisiva, Simona Ventura, ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia di Roberto Rossi con una lunga didascalia per esprimere tutto il suo dispiacere e dolore.

Simona Ventura ricorda Roberto Rossi su Instagram

«Quando decisi, nel 2007, di fare la giudice di X Factor Italia, sei stato il primo a capire i miei timori nel camminare in terreni così misteriosi e a tendermi la mano.

Il commento dei fan

Insieme abbiamo portato Giusy Ferreri e scelto i pezzi (con la P maiuscola come li chiamavi tu) per lei, Daniele Magro, Francesca Michielin e tanti altri che abbiamo sempre supportato. Sei stato un grande amico, non ti scorderò mai Roberto. Buon viaggio», ha scritto Simona Ventura di corredo alla fotografia pubblicata su Instagram.

Moltissimi sono stati i commenti dei fan di Simona Ventura al post pubblicato su Instagram per la morte di Roberto Rossi. Tra questi, anche personaggi noti come la cantante Daniela Miglietta: «Non lo scorderemo mai, un vero grande uomo e grande amante della musica». «Che brava persona. Mi dispiace tanto, purtroppo tutti i buoni volano presto», ha scritto un altro utente.