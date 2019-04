La Ventura con il fidanzato Giovanni Terzi "prima" in tv: «Ho trovato un grande uomo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per la prima volta insieme in televisione sono stati ospiti di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1 e hanno raccontato come è nato il loro“E’ stato bello quanto inaspettato – ha detto–. Ci siamo visti a questa cena tra amici e la mattina dopo l’ho cercato io. Lui mi aveva regalato il suo libro: ho chiamato la mia amica e ho detto ‘mi mandi il numero di Terzi? Stanotte non riuscivo a dormire, ho letto un po’ il suo libro e l’ho trovato bello’. Così ho buttato l’amo”.Commossoha aggiunto: “Lei mi ha mandato un messaggio e ancor prima che me lo inviasse io avevo già scritto Ti amo”.La, poi, riferendosi al compagno ha proseguito: “Ho trovato una grande umanità dietro questi occhi da cucciolone e poi è colto: mi ha colpito questo in quel momento lì. Mi ritengo molto fortunata. Abbiamo due storie simili. Ci capiamo, ci appoggiamo uno all’altro e ci diamo sicurezza e forza, che è la cosa più importante”., invece, incalzato dalla Daniele che gli chiedeva se andassero a vivere insieme ha spiegato: “Diciamo che stiamo vivendo già insieme. È un rapporto d’amore che, anche se siamo attualmente in due case, ci rende veramente complici su tutto”.