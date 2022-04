Simona Ventura contro Manuel Agnelli: «Non so chi sia. Ha scoperto i Maneskin? Ha avuto c*lo»

Botta e risposta tra Simona Ventura e Manuel Agnelli. Ospite al programma “La confessione” di Peter Gomez, il cantante ha espresso un parere poco lusinghiero sull'ex collega di X Factor, che lo affiancò durante il programma.

La polemica Simona Ventura e Manuel Agnelli

Alla domanda su chi sia stato secondo lui il peggior giudice del programma, l'ex frontman degli Afterhours ha dichiarato: «Non so, Simona Ventura, immagino». La risposta della talent scout alla frecciatina del collega è arrivata a stretto giro tra le righe di un'intervista a Il Fatto Quotidiano. Alla Simona Ventura ha voluto rispondere a Manuel Agnelli. «Non lo conosco neanche, non so chi sia. È un commento che lascia il tempo che trova, lui ha avuto c*lo a trovare i Maneskin», ha dichiarato.

Pare che tra i due ex colleghi non corra buon sangue anche se è probabile che abbiano avuto poco tempo per conoscersi e apprezzarsi a vicenda. Simona Ventura, che è stata giudice per ben 5 edizioni a X Factor, e oggi presenta Ultima fermata, ha criticato la piega presa negli ultimi anni dal talent: «Penso ci sia stato un solo errore, lo hanno reso escludente. Era un programma per tutti, le canzoni ora non si conoscono, ma credo sia una scelta di Sky. Ha perso il suo lato pop, è sbagliato perché si cerca una popstar».

