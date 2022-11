“Donne tutte, sorgete”: non è una battuta dell’ateniese Lisistrata, dall’omonima commedia di Aristofane, ma un incitamento lanciato da Maria Montessori all’inizio del Novecento. Così infatti iniziava un proclama della pedagogista, figlia e orgoglio di Chiaravalle, sul quotidiano “La vita”. Da quell’esortazione ha preso il titolo lo spettacolo, ideato e diretto da Simona Lisi, co-prodotto da Collettivo Collegamenti e Associazione Ventottozerosei, con il sostegno dei Comuni di Senigallia, Montemarciano, Chiaravalle, Sirolo, Corinaldo, Ancona, e il patrocinio della Regione Marche.



Il debutto



Dopo aver debuttato nel marzo scorso a Montemarciano, “Sorgete, Donne!” viene presentato al teatro La Fenice di Senigallia domenica alle 18, per l’interpretazione della stessa Lisi e di quattro giovani performer: Francesca Berardi, Silvia Bertini, Martina Ferraioli e Francesca Zenobi. «Per una volta non sono sola in scena, ma con altre donne – spiega Simona Lisi – perché è fondamentale che passi il messaggio che solo la coralità ci permetterà di vincere la lotta per l’affermazione dei nostri diritti». Passano i millenni, ma la storia si ripete: com’è successo a Lisistrata, a capo delle donne ateniesi contro la guerra, la solidarietà e l’unione danno frutti. Ce lo insegna anche la vicenda cui la pièce si ispira.



La storia vera



Una storia vera, che ebbe per protagoniste dieci insegnanti marchigiane. Sollecitata dall’articolo della Montessori, nel 1906 la maestra Luigia Mandolini, col sostegno del marito, il sindaco di Montemarciano, si iscrisse negli elenchi elettorali, assieme ad altre nove colleghe di Senigallia: Giulia Berna, Enrica Tesei, Carola Bacchi, Adele Capobianchi, Giuseppina Grazioli, Dina Tosoni, Iginia Matteucci, Palmira Bagaioli e Emilia Simoncioni. L’iniziativa, contestata dal regio Pubblico ministero, fu ratificata dal presidente della Corte d’Appello di Ancona, Lodovico Mortara, in quanto “giuridicamente” sostenibile: nessuna legge italiana aveva mai proibito la partecipazione delle donne al voto. Era semplicemente “scontato” che ne fossero escluse. Il testo della Lisi, che ha svolto ricerche sui giornali dell’epoca e sui testi della Montessori, in questo spettacolo è organico ad altri linguaggi, in primis la danza. L’autrice: «Per creare un ambiente dominato dalla coralità, mi sono ispirata ai gruppi scultorei di Max Leiva, molto efficaci, così come lo sono i costumi di Stefania Cempini. E poi, la musica, che sostiene le nostre parole, è opera di Paolo Bragaglia. Ha collaborato con me alla regia Andrea Fazzini, affiancato da Filippo Mantoni, dal light designer Francesco Mentonelli e dal videomaker Matteo Cingolani, autore della proiezione in cui parla il giudice Ludovico Mortara». Le suffragette marchigiane di inizio ‘900 diventano, nello spettacolo, le donne di tutto il mondo e di tutti i tempi, che si battono per i loro diritti. «Da Giovanna d’Arco alle streghe, alle donne indiane della Gulabi Gang, che picchiano gli uomini che maltrattano le femmine, alle Femen ucraine, alle ragazze iraniane di oggi: solo unite riusciremo a dare una spallata al patriarcato imperante in certi paesi, sull’esempio di quelle dieci eroiche maestre marchigiane».