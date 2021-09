Silvia Toffanin raddoppia l'appuntamento con Verissimo e si racconta: «Mi manca la mia mamma». Tamberi tra gli ospiti

Silvia Toffanin pronta per la sua nuova avventura televisiva che la vede protagonista in un doppio appuntamento con Verissimo, si è raccontata in un'intervista in cui ha messo a nudo le sue paure. Da questo fine settimana il programma di Canale 5 andrà in onda il sabato e per la prima volta anche di domenica. Silvia è molto felice del suo lavoro ma al primo posto nella sua vita resta la famiglia.

LEGGI ANCHE

Can Yaman in lacrime, le foto della crisi di nervi dopo l'addio a Diletta Leotta

La Toffanin ha parlato per la prima volta del dolore per la madre scomparsa. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano ha raccontato: «Quando è scomparsa mia mamma ero in macchina, stavo andando a registrare Verissimo. Sotto choc ho annullato tutto e sono tornata indietro», poi aggiunge: «Pier Silvio, però, mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda. Ero titubante, ma poi ci ho pensato. Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre e sa farmi riflettere. Alla fine ho trovato la forza per andare in onda. L’ho fatto per lei che non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me. L’ho fatto per lei ma la forza me l’ha data lui, è una cosa bellissima e per questo lo ringrazio».

La mamma è morta poco più che sessantenne per un tumore al pancreas, una malattia che la uccisa in modo veloce e doloroso, motivo per cui ancora oggi Silvia vive nella paura che le persone che ama possano stare male: «Mi manca la mia mamma. Ho paura delle malattie, della morte delle persone che amo. Sembra una frase fatta ma la salute è la cosa più importante. Io sono soddisfatta di quello che ho, della mia famiglia e ringrazio il signore per i figli meravigliosi che ci ha dato. È già tanto così».

Il lavoro, quindi, le è stato molto d'aiuto però in questo periodo. Dopo aver rifiutato Sanremo, che ha detto non essere il suo principale obiettivo, ha raddoppiato l'appuntamento di Verissimo nel weekend. I primi ospiti della prima puntata della nuova edizione saranno gli olimpionici Marcell Jacobs, Federica Pellegrini e Gianmarco Tamberi con la fidanzata Chiara Bontempi, Belen Rodríguez, Ilary Blasi e l’atleta paraolimpica Monica Graziano Contraffatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA