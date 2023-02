GF Vip, la furia di Alfonso Signorini contro i vipponi: «Dipendesse da me sareste tutti a casa»

La casa del Grande fratello Vip è divisa in Spartani e Persiani e il gioco è diventato qualcosa di più pesante, tanto che durante la diretta di lunedì sera Alfonso Signorini ha dovuto prendere un duro provvedimento nei confronti dei vipponi, non prima di averli redarguiti a dovere.

GF Vip, la furia di Alfonso Signorini contro i vipponi: «Mi date fastidio, io cambio proprio canale». Arriva un duro provvedimento

La furia

«E' una scena pietosa per tutti». Alfonso Signorini non fa sconti e rimprovera tutti vipponi, concorrenti e ospiti per le immagini che il pubblico ha visto durante il week end dopo la festa all'interno della Casa. Oltre ai due gruppi sono volate parole grosse da un lato e dall'altro. Immagini che hanno indignato il pubblico e a cui il conduttore si è unito.

«Il clima che si respira nella casa è orribile, secondo voi il pubblico da casa si diverte a vedere queste scene? Io cambio canale, vi confesso che mi date fastidio, non vado più sul 55, siete un pessimo esempio». Anche la Bruganelli è dello stesso parere : «Vi manca meno un mese e a breve nessuno si ricorderà di voi». La stessa Orietta è molto dura: «Io non ne salvo nessuno, abbiamo toccato il fondo. Siete dei privilegiati, pagati per dire delle fesserie».

Il provvedimento

«Il clima è pesante in tutta la casa, il provvedimento - comunica Signorini leggendo una comunicazione del Grande fratello Vip . è esteso a tutti, vipponi e ospiti. Al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi. Le immagini che abbiamo visto non rispecchiano questo programma, il Grande Fratello ha preso una decisione severa che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade per colpa di alcuni è il gruppo a pagarne le conseguenze, è l'unico modo per farvi capire che così non si può andare avanti, compreso il budget del vino».

Poi rivolgendosi agli ospiti e in risposta a Ivana che cercava di difendere il guppo «Se fosse dipeso da me voi tre avreste fatto le valigie e sareste andati a casa». Applausi in studio.