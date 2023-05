Si riparte dal successo dello scorso anno. Ankonventional torna ad Ancona con i big mondiali dei tattoo

ANCONA- Ankonventional torna ad Ancona dal 18 al 20 novembre prossimi pronta a replicare il successo della scorsa edizione, sempre nel capoluogo. "Ankonventional" International Tattoo Expo Ancona è una Tattoo Convention con oltre 140 tra i migliori tatuatori provenienti da tutto il mondo. La Convention verrà ospitata dalla storica location della Mole Vanvitelliana e, giunta come detto alla sua seconda edizione, é considerata una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di tatuaggi, e di arte.

LEGGI ANCHE: Robbie Williams, il nuovo tatuaggio sul petto sconvolge tutti i fan

Il successo ottenuto

Lo scorso anno difatti alla prima edizione hanno partecipato migliaia di persone spinte dall’importanza dell’evento che accoglie alcuni tra i nomi più importanti del panorama mondiale del tatuaggio: Delia Vico, regina italiana dello stile Ornamentale che ha creato la locandina dell'evento, Flaks 32G dalla California personaggio di spicco mondiale per quanto riguarda il lettering, Wa Wong da Hong Kong famoso per i suoi full body geometrici, Vincent Zattera, Keybin Pabon, Manuel Clementoni, Maurizio Gobbo e molti altri. Ancona per tre giorni sarà quindi capitale mondiale del mondo dei tatuaggi, sono infatti tantissimi gli artisti che parteciperanno provenienti da tutto il mondo, Stati Uniti, Brasile, Colombia, Iran, Olanda, Grecia, Austria, Svizzera, Inghilterra, Spagna, Slovacchia, Australia, Polonia, Ucraina, Argentina, Francia, Hong Kong e molti altri.



Da segnalare la presenza di Jona Tatuaggi Lauretani, che esegue tatuaggi sacri del Santuario di Loreto, realizzati con l'antica tecnica manuale che veniva utilizzata dai marcatori tra il 1700 e il 1900. Moltissime saranno le pagine web riguardante il mondo dei tatuaggi coinvolte in questo evento: Geometrip, Best Coverup, White on Black, Ttttswrlds, Black on Black, Broken Script Gang, Thefamilink e molte altre. Durante la manifestazione verranno svolti diversi seminari, rivolti a professionisti che vogliono affinare le tecniche di tatuaggio in diversi stili. Sarà anche allestita in contemporanea una mostra di dipinti creati da alcuni dei tatuatori che parteciperanno all'evento e un’ esposizione sulla street art in collaborazione con Spray Train.

L‘area esterna della Mole Vanvitelliana sarà ad ingresso libero e sarà allestito un writing live painting con artisti del panorama nazionale in collaborazione con Loop Color, nota azienda lombarda di bombolette spray.

Saranno presenti dei food truck locali e italiani che venderanno cibi tipici della zona e specialità del nostro Paese.

Sempre nell’area esterna ci sarà un esposizione di auto e moto d'epoca in stile custom in collaborazione con il gruppo biker della provincia. Il palco di "Ankonventional" sarà utilizzato per i tanto attesi Tattoo Contest divisi per categorie che, grazie all’aiuto di Giudici competenti e stimati nel settore, eleggeranno i migliori tatuaggi eseguiti dai tatuatori partecipanti alla manifestazione.

Confermato il tandem Andrea Rock e Elena Grimaldi

L'evento sarà presentato da Andrea Rock di Virgin Radio e Elena Grimaldi. Si parte venerdì 18 novembre dalle 14 alle 22 mentre sabato e domenica porte aperte dalle 11.00.