Sharon Stone, il nipotino si è aggravato. La star lascia la sfilata di Dolce&Gabbana a Venezia

Rientro anticipato negli Usa per Sharon Stone per l'aggravarsi delle condizioni di salute del suo piccolo nipote River, figlio del fratello minore della Stone, Patrick. La star, che per quasi una settimana è stata in vacanza a Venezia, non ha potuto partecipare domenica sera alla sfilata di alta moda di Dolce & Gabbana in piazza San Marco dove era una delle ospiti più attese insieme a Jennifer Lopez. Sono stati gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana a dare l'annuncio durante la presentazione della collezione di alta moda all'hotel Monaco: «Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro».

Sharon Stone, nipotino in fin di vita. L'appello disperato: «Serve un miracolo, pregate per lui»

Nei giorni scorsi era stata la stessa attrice di «Basic Instict» a rivelare il dramma familiare su Instagram: «Il mio nipotino e figlioccio River Stone è stato trovato nella culla con un'insufficienza a livello di organi. Per favore, pregate per lui. Ora serve un miracolo». Sul social aveva pubblicato anche una foto del bimbo intubato. A Venezia Sharon Stone è stata fotografata mentre girava uno spot di Dolce & Gabbana alle Procuratie, in piazza san Marco. Gli scatti hanno immortalato la 63enne diva hollywoodiana in tubino nero corteggiata da due giovani in smoking.

