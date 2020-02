Shannen Doherty: «Il tumore è tornato, è al quarto stadio», l'annuncio choc in diretta tv

Ultimo aggiornamento: 17:04

Il. Ad annunciare a tutti il ritorno della malattia è Shannen Doherty durante il programma Good Morning America. L'attrice diventata famosa per la serie Beverly Hills 90210, ha sempre parlato della sua malattia da quando ha scoperto il tumore al seno, ha coinvolto i followers nella sua battaglia e anche nella sua vittoria quando ha scoperto di essere guarita.LEGGI ANCHE:Dopo tre anni però purtroppo il male è tornato ed è al quarto stadio. L'attrice aveva annunciato proprio 3 anni fa che il tumore era in remissione, ma ora dovrà tornare a lottare, come ha fatto in passato. «Una pillola amara da ingoiare, per tanti motivi. Ci sono giorni in cui mi dico: ‘Perché io’. Poi: ’Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno», ha confessato in diretta spiegando che ha cercato di tenere nascosta la notizia per un po' per poterla prima elaborare.In passato Shannen ha scelto di raccontare la sua malattia su Instagram, mostrandosi dopo la chemio, in difficoltà, malata, senza capelli. Tutto per cercare di sostenere le persone che soffrivano come lei e per cercare di farsi coraggio con il supporto dei follower. Ora dovrà riprendere la sua battaglia.