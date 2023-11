Shane MacGowan, morto il frontman dei Pogues: aveva 65 anni

Addio a Shane MacGowan, frontman della band folk-punk Pogues: l'artista è morto a 65 anni. MacGowan, costretto su una sedie a rotelle da una caduta del 2015 da cui non si era ripreso, aveva lasciato definitivamente la band nel novembre del 1991, a causa dei problemi di alcol e dei continui ritardi alle prove e ai concerti. Ha scritto brani memorabili tra cui “Fairytale of New York” definita una delle più belle canzoni di Natale di sempre.

La sua collega e amica Sinead O'Connor lo fece arrestare per cercare di tenerlo lontano dall'eroina. «È un angelo vicino alla fine che ha bisogno di aiuto. È andato troppo lontano, ha raggiunto lo stadio in cui fisicamente non riesce a fermarsi per smettere di bere, si è provocato troppi danni», disse di lui.