Shakira, la canzone contro Piquè è un successo: ecco la cifra (da capogiro) incassata in soli 4 giorni

Quando una storia d'amore finisce male, se non malissimo, il risentimento nei confronti dell'ex partner è una reazione comune. Ma, in questi casi, tendenzialmente le persone piangono, si disperano e, poi, piano piano inizia una lunga fase che porta a dimenticare quanto accaduto. Poi, però, esiste Shakira. Che dall'odio nei confronti dell'ex compagno, Gerard Piquè, è riuscita a guadagnare. Tantissimo.

Dal tradimento alla monetizzazione

La love story tra la popstar colombiana e l'ex calciatore del Barcellona è naufragata (male) e tra i due è iniziata una guerra fatta di colpi bassi a distanza. Dopo un tradimento mal digerito dalla cantante e le battaglie legali per l'affidamento dei figli, ecco spuntare BZRP Music Sessions, la canzone di Shakira, in compagnia del dj e produttore argentino Bizarrap, che per il tema trattato è subito diventata un successo. La popstar, infatti, è riuscita a monetizzare il tradimento e la fine della lunga relazione con Piquè. Del resto, come dice una strofa del brano diventato virale sui social: «Le donne non piangono più, le donne fatturano». In sole 24 ore la canzone ha registrato 67 milioni di streaming e, a distanza di 4 giorni dall'uscita, gli incassi di Shakira sono davvero impressionanti.

I guadagni di Shakira

Secondo quanto riportato dal programma tv spagnolo 'El Programa de Ana Rosa', tenendo conto delle riproduzioni che la canzone ha avuto sulle piattaforme e delle forme di pagamento per ciascuna di esse, «in questi quattro giorni, Shakira ha intascato più di 2,5 milioni di dollari». Al successo di quest'ultima hit vanno aggiunte gli altri due pezzi scritti dopo l'addio a Piqué: «Te Felicito» e «Monotonia», che hanno subito scalato le classifiche musicali. Ma la notorietà del brano di Shakira sta favorendo anche l'ex compagno tanto odiato...

Piquè sorride

La storia d'amore con Shakira è finita per il tradimento da parte di Piquè con la 23enne Clara Chia Martì. Le cose tra loro smebrano andare a gonfie vele, tanto che l'ex calciatore ha deciso di rispondere con ironia alle stoccate sonore della sua ex compagna. E, dopo il gran chiacchiericcio del gossip, Gerard Piquè sorride ancor di più per questa inaspettata onda mediatica che sta cavalcando per portare notorietà al suo nuovo progetto. Da buon ex calciatore, Piquè ha preso la palla al balzo per trarre il massimo vantaggio possibile dalla situazione. Si è mostrato a bordo di una Twingo e ha sfoggiato un orologio Casio: due dei brand citati da Shakira nella sua canzone vendetta. Ha inoltre approfittato di questa grossa polemica per ottenere nuovi sponsor commerciali per il suo ultimo progetto, la Kings League. Una competizione che sta spopolando su Twitch e che conta più telespettatori medi di una partita di Liga spagnola. Shakira, dunque, inaspettatamente ha fatto un grosso favore a quell'ex compagno per il quale nutre un grande risentimento...