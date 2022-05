Shakira nei guai, la cantante a processo in Spagna per frode fiscale: cosa ha fatto

Shakira dal palco alla sbarra degli imputati. La cantante colombiana sposata con il calciatore catalano del Barça Gerard Piqué dovrà comparire davanti al giudice a Barcellona, dove il tribunale la accusa di frode fiscale.

L'accusa: mancato versamento di 14 milioni

Il tribunale provinciale di Barcellona ha infatti respinto l'ultimo ricorso della pop star Shakira contro la risoluzione di un giudice che considerava necessario sottoporla a un processo per frode fiscale. Le autorità fiscali spagnole contestano alla cantante colombiana il mancato versamento 14,5 milioni di euro in tasse (somma comunque restituita al fisco successivamente) nel periodo tra il 2012 e il 2014. In questo periodo Shakira sostiene che non era residente in Spagna, mentre lo stato spagnolo sostiene di sì.

Tuttavia secondo quanto scrive il quotidiano El Pas, resta aperta la possibilità che Shakira e il pm arrivino a un accordo prima della conclusione del processo. Da una decina d'anni Shakira vive principalmente a Barcellona, città in cui si trova anche il suo compagno, il calciatore del Barça Gerard Piqué.

