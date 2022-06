Sferisterio Live, si parte con Steve Vai aspettando Thom Yorke, Carmen Consoli e Drusilla Foer

MACERATA Sferisterio Live pronto ad emozionare e far ballare in Arena a ritmo di pop e rock internazionale e cantautori italiani. Ricco e di livello il calendario della rassegna che vede, sabato, il concerto di Steve Vai, a seguire il 17 luglio il nuovo gruppo The Smile composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme con Tom Skinner dei Sons Of Kemet, il 28 agosto Carmen Consoli e a chiudere, il 29 agosto Drusilla Foer.

Concerti che stanno raccogliendo un enorme successo al botteghino, visto che per i primi due sono pochi i tagliandi ancora disponibili in prevendita mentre per gli appuntamenti di agosto la vendita dei ticket prosegue a buon ritmo.



L’incontro



La rassegna Sferisterio Live è stata presentata alla sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti dal sovrintendente del Mof Luciano Messi assieme all’assessore comunale al Turismo ed eventi Riccardo Sacchi con in platea anche il direttore artistico della stagione lirica, Paolo Pinamonti. «Un cartellone ricco di appuntamenti e di musiche – ha esordito Luciano Messi - che si incontrano in un contenitore unico come è lo Sferisterio. Dopo Musicultura arriva questa prima parte di Sferisterio Live e quindi ci sarà la stagione lirica del Mof, eventi che convergono e che sono una ricchezza per Macerata. Pochi altri Comuni di queste dimensioni nelle Marche riescono ad avere un calendario così importante di artisti musicali e questo porterà certamente interesse e attrattività verso Macerata da parte di molti appassionati del centro Italia. Avremo artisti in grado di sfornare musica di qualità a beneficio di un pubblico variegato. Considerate che molti di questi artisti fanno pochissime date del tour in Italia e l’aver scelto lo Sferisterio e Macerata dà il senso di un’unicità che potrà essere la forza anche in futuro di questa manifestazione. Inizieremo con due appuntamenti legati al rock internazionali a cui seguiranno due concerti di cantautori italiani. Quest’anno, per la prima volta, Sferisterio Live ha uno sponsor, Gab Logistica e Trasporti a cui vanno i ringraziamenti. Un segnale di crescita e l’auspicio è che possa fare da apripista ad altre sponsorizzazioni. Una formula, quella pubblico- privato vincente per tutti». L’assessore al Turismo ed eventi, Riccardo Sacchi, ha voluto ribadire la crescita della manifestazione. «Tante le novità di questa edizione di Sferisterio Live – ha detto - a cominciare dalla nuova grafica realizzata internamente dai nostri uffici che vede una chitarra simbolo del pop e rock quasi impossessarsi dello Sferisterio. Un palcoscenico che è musica, visto che oltre a quella lirica e sinfonica in arena riecheggeranno note di pop e rock per richiamare a Macerata un pubblico eterogeneo. Una rassegna musicale che diventa anche un formidabile strumento di promozione turistica e tra le novità di quest’anno la presenza di un primo sponsor che mi auguro sia da battistrada ad un futuro in cui la partnership pubblico-privato si possa consolidare».



L’obiettivo



«Intanto - ha sottolineato Sacchi - un primo grande successo lo abbiamo già portato a casa dall’insediamento della nostra amministrazione: tenere aperto per più di cinque mesi l’arena che fino a pochi anni fa restava aperta per un paio di mesi estivi ogni anno. Questa destagionalizzazione nell’uso dello Sferisterio continuerà anche nei prossimi anni». Infine Luciano Messi ha detto che il lavoro su Sferisterio Live è un work in progress perché «noi teniamo le porte aperte per qualche sorpresa su cui stiamo lavorando che potrà vedere a settembre o ottobre la presenza in Arena di qualche altro artista di altissimo livello per prolungare la stagione dei concerti live come accadde lo scorso anno con Zucchero. Non diciamo di più per il momento ma vogliamo regalare agli appassionati della musica qualche altra emozione in questa stagione che inizia sabato prossimo».



