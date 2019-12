Sexy Dolls, il sogno proibito da trovare sotto l'albero: boom di vendite per le feste

Ultimo aggiornamento: 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regalo dell'anno per questo natale 2019? Non più mutande o calzini, cravatte strane o libri riciclati. Il sogno proitibito degli italiano è a luci rosse. Secondo una ricerca di un noto portale specializzato le vendite di sexy dolls sotto le feste hanno una vera e propria impennata. Ma il rapporto è dettagliato e spazia anche da sogni più o meno proibiti degli italianiPartiamo dal cenone del 24, quello che per gli uomini è un rebus a cadenza annuale. Per i separati con figli il gioco dell'oca delle vacanze può riservare una sera coi bimbi, ma chi non ne ha oppure è single ha due possibilità o una “notte di fuoco” in compagnia di una professionista del piacere, oppure una compagnia “a noleggio”. Secondo il leader europeo del settore Escortadvisor, “Capita anche che una escort venga ingaggiata con il compito di interpretare la “finta fidanzata” alle cene in famiglia del periodo di Festa, per far contenta l’anziana nonna che possa così vedere il nipote “accasato”. Le statistiche di EA dicono chiaramente che a fronte di un calo delle “sex worker” nel periodo delle feste (-30% di attività a dicembre 2018), si registra un picco di ricerche tra gli utenti proprio tra il giorno di Natale e il 27 dicembre. Secondo le statistiche di accesso, insomma, per gli appassionati del settore, Natale vale come Capodanno: identico il desiderio.Superato lo scoglio del cenone di Natale, sotto l'albero la fantasia di scatena. Secondo il sito Lovegameitalia, da startup a leader nazionale del settore dopo l'abbandono della spagnola Lubidols che aveva scelto Torino come base, quest'anno le prenotazioni per i coupon natalizi sono aumentate del 250 per cento. C'è chi insomma, preferisce regalare una serata con una bambola da prenotare come se fosse un week end in una spa, al posto del classico profumo o delle terribili pantofole. Attenzione però: non solo solo le bambole ad essere incartate sotto l'albero ma anche i bamboli, perché il desiderio non ha confini di sesso. Secondo i dati di Lovegameitalia che ha sedi in 4 città, noleggi e coupon vanno forte in tutta Italia. Sorprende il Sud dove bambole e bamboli sono a pari merito nei desideri.Infine, le cougar che fanno rima con shopping selvaggio. Se è vero che 6 donne italiane su 10 hanno tagliato la lista dei regali, cougaritalia offre un dettaglio non da poco. Le appassionate di uomini più giovani intervistate dal sito, vanno in controtendenza: il 78 per cento di un campione di 1000 cougar ha affermato con certezza di aver sforato il budget di Natale, spendendo più dello scorso anno, a fronte di un 10% che invece pensa di tirare un po' la cinghia. Per chi non lo sapesse la “categoria” della cougar comprende la fascia di età tra i 40 e i 49 anni.