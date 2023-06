SERVIGLIANO - «La nostra estate è arrivata». Così i Negramaro a pochi giorni dall’inizio del loro “N20 tour”, la tournée che celebrerà il ventennale di carriera del gruppo. Partiranno, con la data zero, dal parco della Pace di Servigliano il prossimo venerdì 9 giugno, a partire dalle ore 21, per un concerto voluto da Comune e Best Eventi.



L’emozione



L’emozione di questi concerti è sia per il pubblico che torna a vedere dal vivo i Negramaro, sia per stessi Negramaro che qualche giorno fa scrivevano: «Mancano cinque giorni all’inizio di N20tour e ognuna delle 10 date, delle 10 notti sarà un viaggio dentro N20» e rivolgendosi al pubblico, in più occasioni hanno detto: «Siete pronti per la sfida e tutto il resto? Quali brani vorreste ascoltare in tour?». Il pubblico dal suo punto di vista non sembra avere particolari preferenze, già va bene avere la possibilità di vedere i Negramaro live. Canzoni che in vent’anni non hanno smesso di emozionare, bellissimi brani come “L’immenso” o “Via le mani dagli occhi”, “Sing-Hiozzo” o “Lo sai da qui”, “Tutto qui accade” o “Contatto”.

Nel cuore dei fan ci sono anche “All’imbrunire”, “Estate”, “Mentre tutto scorre”, “La prima volta”, fino alla più recente “Diamanti”, realizzata con Elisa e Jovanotti. Il brano, uscito lo scorso 17 marzo, è una ballad intensa e vibrante, nella quale l’amicizia è il fil rouge di una storia d’amore totale e universale, con l’empatia e il perdono in grado di far superare ogni limite. Non essendo dato sapere ancora la scaletta, ogni titolo rimane un’ipotesi, ma di sicuro il pubblico avrà le sue preferenze.



La ricorrenza



Una vera celebrazione del ventennale del gruppo che, dopo Servigliano farà tre date alle terme di Caracalla (13, 14 e 16 giugno), altre tre al teatro greco di Siracusa (19, 21 e 22 luglio), e altrettante all’arena di Verona (22, 23, 24 settembre). In mezzo ci sarà spazio anche per un N20 back home, unica data live in Puglia dove tutto è cominciato (12 agosto, aeroporto di Galatina, Lecce). I Negramaro, nei loro primi 20 anni di attività, hanno lasciato un forte segno nel mondo della musica, e hanno inanellato anche alcuni primati. Su tutti si ricorda l’essere la prima band italiana ad aver suonato allo stadio San Siro di Milano e all’Arena di Verona. Tanta elettronica e molto pop-rock conditi anche da romanticismo: la storia dei Negramaro è arrivata a noi percorrendo un lungo piano di sequenza musicale.



Una storia artistica davvero unica, nata all’inizio degli anni 2000 sui banchi dell’università e cresciuta anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che ha voluto i sei musicisti in Sugar, fin dall’inizio. Il loro esordio discografico, vent’anni fa, con il primo disco “Negramaro”, ma è l’anno dopo che la loro storia musicale ha iniziato a crescere con il secondo album “000577”, e poi si consolida con “Mentre tutto scorre”. Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco, questi i nomi dei componenti dei Negramaro, sono sei artisti che di fatto hanno marchiato con segni indelebili gli ultimi vent’anni musicali, culminati nell’ultimo album “Contatto”: in totale hanno realizzato 8 album in studio, un album live, un greatest hits, due docu-film.