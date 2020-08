scendoinpalco tour, Max Gazzè in Piazza Roma a Servigliano

SERVIGLIANO - Max Gazzè porterà martedì 11 agosto alle 21,30, il suo #scendoinpalco tour in Piazza Roma di Servigliano per il NoSound Fest 2020, festival ideato e organizzato dalla Best Eventi. Ad esibirsi prima di Max Gazzè, alle 20,30, i Fake, tra le band emergenti più interessanti nel panorama nazionale.



Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne ticketone.it e Ciaotickets ciaotickets.com (online e punti vendita): poltrona congiunti e singoli 28,75 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita domani al botteghino di Piazza Roma dalle 17. Info: 085 9047726 besteventi.it



Max Gazzè sarà accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta né di musicisti né di crew tecnica e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo. La scaletta mescolerà i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancheranno le sorprese, in un viaggio nella trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell’artista.



«Ero un musicista pieno di sogni nel cassetto quando nel 1994 ho conosciuto quel folle visionario di Francesco Barbaro e da allora OTR è diventata la mia seconda casa e la mia famiglia. In quasi 30 anni insieme abbiamo condiviso mille esperienze e idee. Oggi voglio che la sua battaglia per non fermare la musica diventi anche la mia» - Max Gazzè affida ai social la sua idea sulla musica live sull’estate e sposa la causa di Francesco Barbaro, dell'agenzia OTR che lo segue da anni, e di tutti gli indipendenti - «Ho deciso di rimandare di un paio di mesi la registrazione del nuovo disco, di rinunciare ai cachet standard dei grandi live per ridare la dignità del lavoro a chi è fermo. 'Scendo in palco' per '1000 posti' a sedere insieme a coloro che da anni mi accompagnano e senza i quali non esisterebbero i concerti, dai musicisti allo staff che lavora dietro le quinte. Ripartiamo dopo i minuscoli locali degli inizi, i club, i teatri, l'Arena di Verona, le Terme di Caracalla e i grandi festival, ripartiamo per far sì che questo piccolo spazio diventi una cosa grande per tutti. Non dimentichiamoci di quello che una musica può fare». © RIPRODUZIONE RISERVATA