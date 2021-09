Ghemon al No Sound Fest di Servigliano propone il suo “Momento Perfetto”, brano che ha portato a Sanremo

SERVIGLIANO - Sarà Ghemon l’artista che salirà sul palco del No Sound Fest, al Parco della Pace di Servigliano, oggi, alle 21,30. L’artista arriva nel Fermano per una delle tappe del suo tour “E vissero felici e contenti”.

Al centro del suo viaggio canoro in giro per l’Italia, Ghemon sta portando il suo ultimo disco intitolato proprio come il tour, che vedrà l’artista riproporre “Momento Perfetto”, che ha portato a Sanremo 2021, singolo molto apprezzato e inserito nell’album. Il live di Servigliano, così come tutti gli altri che ha fatto finora e quelli che verranno dopo, si annuncia come una vera e propria esperienza.

Tutta particolare e tutta da vivere, un autentico unicum, anche grazie alla sua vocalità intensa e al sound potente e trascinante. Tutti elementi che hanno portato lo stesso Ghemon ad avere confini musicali ben definiti, all’interno del quale trovano spazio rap, soul, funk, r&b, musica italiana, rendendolo unico. Sul palco a Servigliano Ghemon non sarà da solo, ma saliranno anche Fabio Brignone al basso, Vincenzo Guerra alla batteria, Giuseppe Seccia alle tastiere, Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra e Ilaria Cingari ai cori.



Tra i più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani, Ghemon nel corso della sua carriera, dagli inizi a oggi, ha saputo rinnovare il suo repertorio, creando il suo personalissimo stile che si colloca tra il cantautorato e il rap. Un caso raro, se non unico, nel panorama musicale italiano. Pubblica tre album, poi arriva a mescolare soul, funk e jazz al rap, fino alla maturazione artistica mostrata con l’album “ORCHIdee”, del 2014. La consacrazione di Ghemon come artista avviene definitivamente nel 2017 con l’album “Mezzanotte”, nel quale soul e r&b si mescolano alla musica italiana, lasciando pure spazio alla tradizione hip hop. Il brano di Sanremo 2019, “Rose Viola”, disco d’oro, ottiene un gran successo di critica e di pubblico, e nel 2020, in pieno lockdown, Ghemon pubblica “Scritto nelle stelle”, sesto album, al secondo posto nella classifica degli album più venduti e al primo posto in quella dei vinili. Il resto è storia recente, tra Sanremo e i live con i tour in mezza Italia. I biglietti per partecipare sono sui circuiti Ticketone, gli ultimi saranno in vendita in biglietteria a piazza Roma.

