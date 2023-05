Negramaro in tour, data zero a Servigliano: concerto il 9 giugno al parco della Pace

SERVIGLIANO - Parte da Servigliano il “n20 tour” dei Negramaro con cui la band celebrerà il suo ventennale: il gruppo si esibirà nella data zero al parco della Pace il 9 giugno alle ore 21. La serata organizzata da Comune e Best Eventi, per la produzione di Magellano Concerti e Friends&Partners, porterà i Negramaro anche alle terme di Caracalla (13, 14 e 16 giugno), al teatro Greco di Siracusa (19, 21 e 22 luglio), all’arena di Verona (22, 23 e 24 settembre). Con l’unica data in Puglia, “n20 Back Home”, che porterà la band all’aeroporto Fortunato Cesari di Galatina il 12 agosto, nella terra dove tutto ha avuto inizio.



A partire da Servigliano i Negramaro ripercorreranno i vent’anni in cui hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica, tra record e primati, tra elettronica, pop-rock e un velo di romanticismo. Dall’omonimo album uscito nel 2003 fino all’ultimo disco di studio “Contatto”, il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film.