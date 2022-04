Servant of the people, la serie tv con Zelensky lunedì sera su La7: la seconda serata evento con 4 puntate

Lunedì 11 aprile in esclusiva per l’Italia dalle 21.15 andrà in onda su La7 la seconda serata evento “Servant of the people”, la serie tv prodotta da Kvartal 95 che ha come protagonista il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Un secondo appuntamento da non perdere – presentato da Andrea Purgatori – che vedrà la messa in onda di altri 4 episodi della “profetica” fiction, diventata fenomeno internazionale e interpretata dall’attuale premier ucraino, allora famoso attore comico, di un paese oggi al centro di una sanguinosa guerra contro la Russia di Putin.

Doppiato da Luca Bizzarri, Zelensky interpreta Vasyl Petrovych, un professore di liceo che diventerà a sorpresa Capo dello Stato, cosa che si verificò per lo stesso Zelensky anche nella realtà. A chiudere la serata speciale, un altro inedito docufilm dal titolo “Ukrainian President Volodymyr Zelensky Servant of the people”, all’interno del quale si spiega il fenomeno della sua popolarità e di come lui stesso utilizza il mandato generosamente concesso dalla società ucraina.

