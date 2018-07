Draghi in 3D, feste, shopping e gastronomia al Montelago Celtic Festival

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAVALLE DI CHIENTI -Respiro di fuoco, ali prodigiose per sostenere il volo, coda forte come una spada: il drago, la più grande creatura volante, terribile e misteriosa si prepara a solcare i cieli di Montelago Celtic Festival. La missione: incenerire l’odio e la rabbia che attanagliano l’Universo e unirsi alle danze della Festa Fantastica della Terra di Mezzo, il 2, 3 e 4 agosto a Taverne di Serravalle di Chienti, nel cuore dell’Appennino umbro-marchigiano.Occhi puntati, per questa XVI edizione, sulla Tenda Tolkien dove il 4 agosto, direttamente dall’Inghilterra, planeranno Drogon, Rhaegal e Viserion, i draghi in 3D di Game of Thrones, con il loro animatore Jonathan Symmonds pronto a illustrare, in una lezione imperdibile, il suo stupefacente lavoro risultato di ore di studi e preparazione, punto di forza degli effetti speciali della serie tv record su HBO, trasmessa in 36 Paesi nel mondo. Dalla scenografia digitale alla letteratura 2.0: della danza del drago e altre meraviglie si scriverà allo Storytelling 2018/Racconti originali dei Sibillini, corso-concorso di Scrittura Fantasy in collaborazione con la scuola Holden di Torino, a cura di Loredana Lipperini, scrittrice e conduttrice radiofonica di Radio Rai3. Una full immersion di 5 giorni, per alcuni selezionati allievi, con la lettura pubblica dei racconti e la premiazione il 4 agosto alle 11.In volo sulle ali dei draghi, sempre il 4 agosto e ancora in compagnia della kinghiana di ferro Lipperini, ci sarà Roberto Arduini, presidente dell’Associazione Italiana Studi Tolkeniani: autorevoli voci della letteratura fantastica si incontrano in una conferenza, nella Tenda consacrata al loro mentore, per sviscerare simboli e creature magiche nell’opera di Tolkien e Martin e per capire come essi rappresentino gli archetipi delle forze primordiali.