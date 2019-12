Combat Folk con Cisco Belotti. L'unica data a Serra de' Conti

SERRA DE' CONTI - Una storia che si perde ad inizio del ventunesimo secondo, quando con il favore dei primi mesi del nuovo millennio l’incontro ed il sostegno tra due “entità” musicali simili ma con sostanziali differenze: Francesco “Cisco” Belotti (allora cantante dei Modena City Ramblers) e gli aretini La Casa del Vento. Da quell’incontro, nel 2001, il progetto “900”, primo vero disco della formazione toscana, arrivato dopo una autoproduzione del 1999 chiamata “Senza Bandiera”. Domani, sabato 21, all’interno del palazzo comunale di Serra de’ Conti il trio toccherà il suolo marchigiano per una data unica.

Ora, a 18 anni (quasi 19) da quel disco, la celebrazione di quelle canzoni e di una amicizia e stima artistica mai nascosta e sopita: condivideranno lo stesso palco due tra le voci più riconoscibili del circuito folk rock tricolore, Cisco Belotti e Luca Lanzi, supportati dal violino di Francesco “Fry” Moneti che mosse i suoi primi passi nella musica proprio con il gruppo aretino, per poi passare oltre l’Appenino e rimanere tra le fila dei Modena City Ramblers ancora adesso.

Ma perché il nome “Combat Folk” per il tour? Per legarsi al primo demo (1993, omonimo) dei Modena e per cercare di ritrovare un fenomeno musical negli anni 90 inneggiava alla voglia di cambiamento e alla libertà e del quale Cisco, Luca e Francesco furono capostipiti. «Ma con l’età adulta – spiegano Cisco, Luca e Fry - cambiano anche gli scenari e il tour abbandonerà i luoghi dedicato al “pogo “ per approdare in spazi più piccoli e raccolti per assaporare meglio un concerto che sa già di evento». Appuntamento per tutti gli appassionati all’interno della sala Italia. Luogo piccolo, intimo e solo 140 posti disponibili, per questo gli organizzatori (Pro Loco di Serra de’ Conti) consigliano la prenotazione. Per informazioni 3338362056, biglietto d’ingresso 15 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA