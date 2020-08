La “NotteAnimata” a Serra de' Conti con numerosi cortometraggi

SERRA DE' CONTI - Venerdì 7 agosto,alle ore 21,30 in Piazza Gramsci a Serra de’ Conti si terrà la proiezione della rassegna di cortometraggi “NotteAnimata”, appuntamento ormai abituale nel programma del festival “NotteNera”. La serata sarà ad ingresso libero per il pubblico con la sola richiesta di prenotazione. Il festival che da oltre 12 anni promuove i linguaggi creativi contemporanei e il territorio che lo ospita assieme alle comunità che lo abitano, propone per l’estate 2020 piccoli appuntamento diluiti. Info: www.nottenera.it/2020/. © RIPRODUZIONE RISERVATA