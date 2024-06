Sergio Cammariere, per la prima volta ad Ancona, accompagnato dal sublime violoncello di Giovanna Famulari, Rossana Casale che presenta il suo ultimo disco “Almost Blue”, il duo composto dal grande trombettista Paolo Fresu e dalla pianista Rita Marcotulli. Sono i nomi di punta della 51ª edizione dell’Ancona Jazz Summer Festival, in programma ad Ancona, con alcune trasferte a Sirolo, Numana e Offagna, dal 1° luglio a settembre. Il cartellone, che da sempre offre al pubblico una vetrina di tutti gli stili e tendenze in cui viene declinato questo genere musicale, sarà ancora più variegato del solito. Ma soprattutto i concerti verranno disseminati in vari luoghi della città.

Musica e scenari

Il motto “Here, There, Everywhere”, mutuato da una canzone dei Beatles, indica proprio questo: un movimento continuo tra diversi stili e situazioni, nell’intento di trovare l’armonia tra musica e scenari incantevoli. I tre big si esibiranno all’interno della splendida cornice dell’anfiteatro romano. Ma un ruolo importante lo svolgerà anche la Mole Vanvitelliana, la quale ospiterà i primi due spettacoli, che sono due esclusive italiane: la prima è un omaggio alla musica di Charles Mingus con protagonista un ensemble estratto dalla Colours Jazz Orchestra arricchito dal contrabbassista Boris Kozlov, depositario ufficiale di tutti gli arrangiamenti ufficiali di Mingus; la seconda vedrà in azione il sestetto Black Art Jazz Collective, formato da alcuni dei massimi esponenti del jazz americano di oggi. Sempre alla Mole si terrà una serata dedicata al jazz polacco, in ricordo delle truppe che parteciparono alla liberazione di Ancona. Protagoniste ne saranno la pianista Silvia Manco in un programma che parte dalla poesia di Wislawa Szymborska “Ella in Heaven” e le musiciste italiane, ucraine e polacche, che compongono il quartetto O.N.E. e che si esibiranno insieme a Francesca Remigi. Infine i palchi di piazza del Papa e della corte interna di Marina Dorica ospiteranno le Big Band delle Università USA dello Utah e dell’Illinois, nelle quali si sono fatti le ossa molti grandi musicisti. Spostandoci sulla Riviera del Conero, tra luglio e agosto le cantine Moroder saranno teatro di due grandi appuntamenti: l’unico concerto italiano della cantante Janis Siegel, fondatrice del leggendario quartetto vocale “Manhattan Transfer”, e il concerto spettacolo del mitico chitarrista Lino Patruno, il quale, nel suo abituale “Jazz Show”, offrirà il giusto omaggio al jazz di New Orleans e Chicago. Il teatro del Conero a Sirolo accoglierà invece la Colours Jazz Orchestra, questa volta al completo, la quale, con la direzione e gli arrangiamenti di Massimo Morganti, presenterà un programma dedicato ai grandi tenoristi della storia del jazz attraverso i loro capolavori riesplorati dal sassofonista Daniele Comoglio.

La mission

«Ancona Jazz – hanno sottolineato il direttore artistico Giancarlo Di Napoli e il presidente onorario di Spaziomusica, Massimo Tarabelli – continua a distinguersi dalle altre rassegne perché annovera tutti i generi e tutti gli stili del jazz, promuovendo abbinamenti inediti e progetti sofisticati». I biglietti saranno in vendita su Vivaticket dal 17 giugno, con microabbonamenti divisi per location.